Азербайджан вложил в Грузию $3,1 млрд

МИД Грузии рассказал о действующем партнерстве с Азербайджаном, назвав сумму инвестиций, вложенных Баку в грузинскую экономику.

Азербайджан инвестировал более $3,1 млрд в экономку Грузии. Информацию предоставила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили во время проходящего в Кахети VII бизнес-форуме Азербайджан-Грузия-Турция.

"Грузия продолжает становиться важной платформой для основных торговых партнеров и инвесторов в регионе. Например, Турция в 2025 году стала первым торговым партнером Грузии. А Азербайджан, войдя в число крупнейших экономических партнеров страны, занял седьмое место"

— Мариам Квривишвили

Особое внимание глава профильного ведомства обратила на стратегическую направленность азербайджано-грузинских отношений и влияние, которое энергетическое, логическое и торговое партнерство стран оказывает на развитие Южного Кавказа.