Гости московской выставки узнают о новинках туризма на Кавказе

В середине марта в выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве пройдет международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT, на которой Кавказ.РФ представит на MITT летний сезон на горных курортах СКФО.

На международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая пройдет в Москве с 11 по 13 марта, Северный Кавказ будет представлен как производитель минеральной воды и территория концептуальных курортов, сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"Вместо привычной экспозиции горных курортов компания заявит о себе как производителе минеральной воды "Славяновская" и инициирует разговор об экономике концептуального курорта"

- пресс-служба Кавказ.РФ

Будут представлены и якорные проекты компании - курорты Эльбрус и Мамисон, летний сезон на которых представят в виде интерактивного мудборда, где гости смогут поделиться собственными планами на теплое время года, - сообщили в ведомстве, передает портал "Это Кавказ".

Также на полях выставки пройдет панельная сессия, в работе которой примут участие главы крупных туристических проектов "Мантера", "Манжерок" и сетей отелей Cosmos Hotel Group и "Азимут".