В село Хоровлу в Азербайджане возвращаются жители

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Азербайджане в родное село Хоровлу вернутся десятки семей, бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на освобожденные от оккупации территории.

Село Хоровлу Джебраильского района Азербайджана в среду примет новых жителей – в населенный пункт возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Возвращение жителей осуществляется в рамках программы "Большое возвращение", в соответствии с поручением главы государства Ильхама Алиева.

Семьи, которые сегодня переезжают в Хоровлу ранее многие годы проживали во временном жилье в различных регионах страны, в основном они размещались в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

25 февраля осуществляется возвращение в родное село 30 семей в составе 115 человек.

