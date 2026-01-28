В село Хоровлу в Азербайджане возвращаются жители

Сегодня в Азербайджане в родное село Хоровлу вернутся десятки семей, бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на освобожденные от оккупации территории.

Село Хоровлу Джебраильского района Азербайджана в среду примет новых жителей – в населенный пункт возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Возвращение жителей осуществляется в рамках программы "Большое возвращение", в соответствии с поручением главы государства Ильхама Алиева.

Семьи, которые сегодня переезжают в Хоровлу ранее многие годы проживали во временном жилье в различных регионах страны, в основном они размещались в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

25 февраля осуществляется возвращение в родное село 30 семей в составе 115 человек.