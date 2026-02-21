Трамп призвал Иран пойти на сделку с США

Президент США Дональд Трамп перед переговорами с Ираном по его ядерной программе, которые пройдут уже послезавтра в Женеве, пригрозил Тегерану в случае отказа от сделки.

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сегодня снова призвал Тегеран на предстоящих в четверг переговорах в швейцарской Женеве заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем".

"Решение принимаю я. Я бы предпочел заключить сделку, чем отказаться от нее. Если договоренности не будет, этот день станет очень тяжелым для этой страны и, к сожалению, для ее народа. Это великий и замечательный народ, и с ними не должно произойти ничего столь плохого"

- Дональд Трамп

При этом американские СМИ пишут: решение американского лидера о потенциальных ударах по Ирану будет зависеть от оценки намерений Тегерана по ядерной сделке, которую вынесут после переговоров спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что на этой неделе в Женеве вновь ожидают прибытия американских эмиссаров - Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Они примут участие в очередном раунде переговоров с Ираном. Последние недели стороны пытаются договориться по ядерной сделке, но Вашингтон держит в резерве силовой вариант и не сворачивают военные приготовления: на Ближнем Востоке сосредоточена мощная группировка из двух авианосцев, истребителей и самолетов-заправщиков.

Второй раунд переговоров США и Ирана в Женеве при посредничестве Омана выявил как прогресс, так и разногласия сторон. В Тегеране заявили о взаимопонимании по ряду пунктов будущей ядерной сделки. В Белом доме консультации оценили позитивно, но отметили: Иран пока не готов принять все условия, включая отказ от ракетной программы и поддержки проиранских сил, на чем настаивают США и Израиль.