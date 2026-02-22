В Иране заявили, что выступают за диалог, а не войну

Официальный представитель ИРИ заявила о том, что Тегеран будет использовать все возможные способы сдерживания военного столкновения с США.

Иран стремится к дипломатическим методам урегулирования ситуации вокруг ядерной программы, ставя перед собой цель избежать военного столкновения с Соединенными Штатами, такое заявление сделала официальный представитель правительства республики Фатеме Мохаджерани.

Однако, Тегеран будет использовать все доступные средства для защиты национальных интересов, уточнила она.

"Иран предпочитает дипломатию войне, но война и дипломатия – это две стратегии, которые используются для сохранения достоинства и национальных интересов. Мы будем использовать все средства сдерживания, чтобы предотвратить любые просчеты (США - ред.)"

– Фатеме Мохаджерани

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что иранское руководство заключит "справедливую и равноправную" сделку, которая подразумевает под собой полный отказ от ядерного оружия.