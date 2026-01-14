Вестник Кавказа

Пашинян совершает официальный визит в Варшаву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня улетел в столицу Польши Варшаву с официальным двухдневным визитом: ему предстоят встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вылетел в Польшу с двухдневным официальным визитом, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Программа визита армянского премьера насыщенная: ему предстоит встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском, после которой главы правительств двух стран выступят с заявлениями.

Также премьер-министр Армении проведет встречи с президентом Польши Каролем Навроцки и председателем Сейма (парламента) Польши Малгожатой Кидава-Блонской, передает NEWS.am.

Еще одним пунктом начавшегося визита заявлено посещение Николом Пашиняном института международных отношений Польши, где пройдет его встреча с представителями местных аналитических центров, говорится в сообщении.

