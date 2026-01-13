Пашинян заявил о совместимости евроинтеграции с ЕАЭС

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о совместимости процесса евроинтеграции с членством страны в ЕАЭС. По словам политика, Ереван намерен оставаться членом организации.
"Как только мы достигнем стандартов Евросоюза, у нас будут два варианта – либо нас принимают в ЕС, либо не принимают. Но при обоих вариантах мы оказываемся в выигрыше. Если не примут, то мы в любом случае будем соответствовать европейским стандартам, будем иметь развитое и современное государство"
– Никол Пашинян
Глава правительства РА также заявил о благоприятном экономическом климате, который сложился к настоящему моменту. По словам Пашиняна, регион привлекателен для инвесторов, страна ожидает притока вложений.
Отметим, что в конце декабря об отношениях Армении и РФ высказался глава МИД РА Арарат Мирзоян. По словам Мирзояна, Армения не намерена разрывать связи с Москвой, Еревану также выгодно сотрудничество в рамках ЕАЭС.