В МИД Армении назвали последствия парафирования мирного договора с Азербайджаном

В Ереване заявили о расширении взаимодействия с другими странами после парафирования мирного договора с Азербайджаном.

В МИД Армении заявили об активизации работы на фоне парафирования мирного соглашения с Азербайджаном. Как отметил замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян, Ереван активизировал работу в области экономического и экологического сотрудничества.

"Можно сказать, что в результате установленного мира Армения, наряду с вопросами безопасности, также стала более активно участвовать в повестке дня развития, экономической инфраструктуре и климатических вопросах в рамках международных организаций, что чрезвычайно важно для Армении"

– Роберт Абисогомонян

Напомним, что парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном произошло 8 августа минувшего года в Вашингтоне.