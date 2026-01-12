Вестник Кавказа

В МИД Армении назвали последствия парафирования мирного договора с Азербайджаном

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване заявили о расширении взаимодействия с другими странами после парафирования мирного договора с Азербайджаном.

В МИД Армении заявили об активизации работы на фоне парафирования мирного соглашения с Азербайджаном. Как отметил замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян, Ереван активизировал работу в области экономического и экологического сотрудничества. 

"Можно сказать, что в результате установленного мира Армения, наряду с вопросами безопасности, также стала более активно участвовать в повестке дня развития, экономической инфраструктуре и климатических вопросах в рамках международных организаций, что чрезвычайно важно для Армении"

– Роберт Абисогомонян

Напомним, что парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном произошло 8 августа минувшего года в Вашингтоне.

