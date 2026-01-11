Благодаря азербайджанскому бензину в Армении упали цены – Пашинян

Армянский премьер Никол Пашинян отметил, что в Армении произошло значительное снижение цен из-за импорта бензина из Азербайджана.

Благодаря поставкам азербайджанского топлива цены в Армении значительно снизились, такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян, опубликовав соответствующее видеообращение в соцсетях.

Он отметил, что снижение цен на армянском рынке произошло почти на 15%.

Минимальная цена бензина марки АИ-95 в настоящее время составляет 430 драмов (1,13$), в то время как ранее он реализовывался за 510-520 драмов (1,34-1,37$).

Цена на бензин марки АИ-92 также значительно упала – от 500 драмов (1,32$) за литр до 460 (1,21$).

Напомним, в декабре 2025 года впервые за несколько десятилетий в Армению прибыла партия азербайджанского бензина.