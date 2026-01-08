Третий поезд с бензином отправлен из Азербайджана в Армению

После отправки в Армению январской партии бензина АИ-95 и дизтоплива сегодня из Баку вышел поезд с бензином АИ-92 для армянского рынка.

Азербайджан продолжает развивать послевоенные торговые контакты с Арменией: в рамках второй сделки по поставке нефтепродуктов на армянский рынок госнефтекомпания SOCAR организовала сегодня отправку еще одного поезда с бензиновыми цистернами.

С начала декабря это уже третий поезд с азербайджанским бензином, отправленный в Армению. Как и предыдущий состав, он выехал со станции Баладжары (Бинагадинский район Баку). На сей раз в направлении Армении транзитом через Грузию идут 18 цистерн с 0,98 тыс т бензина АИ-92.

Сейчас на пути в Армению находится более крупный грузовой поезд из 48 цистерн, в которые загружены 1,75 тыс т азербайджанского бензина АИ-95 и 0,95 тыс т дизтоплива.

По данным армянской стороны, сделка в целом была заключена на поставку из Азербайджана в Армению 7,6 тыс т горючего. Таким образом, двумя поездами отправлены почти 50% от запланированных к поставке объемов.

Напомним, что в декабре в Армению пришел первый в истории постсоветского Южного Кавказа грузовой поезд с азербайджанскими нефтепродуктами – он доставил на армянский рынок 1,2 тыс т бензина АИ-95, произведенного в Азербайджане.