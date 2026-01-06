Вестник Кавказа

Поезд с 2,7 тыс т горючего выехал из Азербайджана в Армению

Треть январской сделки между Азербайджаном и Арменией на поставку горючего была отправлена сегодня днем из Баку в составе 48 цистерн с бензином и дизтопливом.

На станции Баладжары (Бинагадинский район Баку) сегодня был сформирован грузовой поезд с цистернами бензина и дизтоплива для отправки в Армению. Около 14:00 по московскому времени он выехал со станции в сторону Грузии.

Как пишут азербайджанские СМИ, поезд, состоящий из 48 цистерн, везет в Армению 2,7 тыс т горючего, произведенного в Азербайджане, в том числе 1,75 тыс т бензина АИ-95 и 0,95 тыс т дизтоплива.

Ранее армянская сторона заявила, что новая сделка на поставку азербайджанских нефтепродуктов в Армению имеет размер порядка 7,6 тыс т. Таким образом, сегодня со станции Баладжары уехала только треть от общего объема сделки.

Поскольку между Азербайджаном и Арменией нет действующих железных дорог, поезд прибудет на армянскую территорию транзитом через Грузию.

Как неоднократно подчеркивала азербайджанская сторона, Баку продает армянским покупателям топливо по рыночной цене. При этом Армении азербайджанский бензин обходится дешевле других вариантов из-за экономии на логистике.

