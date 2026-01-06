Торговля с Азербайджаном снижает цены на бензин в Армении

Появление на армянском рынке почти 8 тыс т азербайджанского бензина и дизтоплива приведет к снижению цен на горючее уже в январе, ожидают в Минэкономики Армении.

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян проинформировал население об уверенной перспективе снижения внутренних цен на бензин и дизтопливо благодаря поставкам горючего из Азербайджана. По оценкам министерства, топливо в Армении начнет дешеветь после прибытия в республику второй партии азербайджанских нефтепродуктов.

Папоян напомнил, что пробная первая партия азербайджанского топлива, поставленная в Армению в прошлом декабре, составила всего 1,2 тыс т бензина. Вторая партия, прибытие которой ожидается в ближайшие дни, намного больше: более 6 тыс т бензина и 1,5 тыс т дизтоплива, то есть суммарно объем купленного в Азербайджана горючего на армянских заправках приблизится к 9 тыс т, что уже существенно для того, чтобы влиять на цены.

Министр пояснил, что, хотя Азербайджан продает Армении нефтепродукты по коммерческим ценам, как и другие государства, но близость поставщика к покупателю позволяет экономить затраты на перевозку топлива, а в результате снижается цена бензина и дизтоплива для конечного потребителя. Геворг Папоян уточнил, что и тот, и другой вид горючего подешевеет уже в январе на ощутимые 80 драмов (17 рублей) за литр.

Глава Минэкономики отметил, что выгодная цена на азербайджанский бензин мотивирует других поставщиков снизить свои расценки на топливо на армянских бензозаправках.

Папоян добавил, что продвижение в армяно-азербайджанском урегулировании позволило также ввезти в Армению по железным дорогам Азербайджана (транзитом через Грузию) почти 8,5 тыс т зерна из России и Казахстана, еще 4,1 тыс т прибудут в республику в ближайшее время.