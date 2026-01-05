Ереван подтвердил ввоз в Армению второй партии нефтепродуктов из Азербайджана

В Минэкономики Армении подтвердили распространенную ранее информацию о ввозе второй партии нефтепродуктов в Армению из Азербайджана.

Армянские власти опубликовали подтверждение сообщения, распространенного ранее СМИ, согласно которому сегодня из Азербайджана в Армению будет отправлена вторая, более крупная партия нефтепродуктов.

Подтверждение прозвучало из уст пресс-секретаря Минэкономики Армении Лилит Шабоян. При этом никаких деталей она не озвучила.

Подробности рассказал министр экономики Армении Геворк Папоян. По его словам, в этот раз Азербайджан поставил Армении как премиум, так и обычный бензин, а также дизельное топливо.

"По предварительным оценкам, цена должна быть на 80 драмов ниже рыночной"

– Геворк Папоян

Напомним, накануне СМИ сообщили, что в четверг 8 января Азербайджан отправит в Армению более масштабную, чем раньше, партию нефтепродуктов. Речь идет о тысяче тонн бензина А-92, аналогичном количестве дизельного топлива и 1,8 тыс т бензина А-95.

В первой партии азербайджанских нефтепродуктов, прибывшей в Армению в декабре, было 1218 т бензина А-95.