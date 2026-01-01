Вестник Кавказа

Азербайджан отправит в Армению новую партию нефтепродуктов

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Армения получит вторую партию нефтепродуктов из Азербайджана 8 января. В РА будет поставлено почти 4 тыс и дизельного топлива и бензина.

Завтра, 8 января, Азербайджан отправит в Армению новую партию нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива. 

Начальной точкой маршрута грузового состава станет станция Гюздек. В рамках поставки Армения получит 1 тыс т бензина АИ-92, 1 тыс т дизельного топлива, а также 1,8 тыс т бензина АИ-95. 

Отмечается, что топливо реализуется по международным рыночным ценам. 

Напомним, что в конце минувшего года Азербайджан начал поставлять в Армению бензин по железнодорожному маршруту через Грузию. Также через Азербайджан осуществляется транспортировка в Армению зерновых. 

Лидер АР Ильхам Алиев ранее заявил, что Баку и Ереван наладили торговые отношения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
925 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.