Армения получит вторую партию нефтепродуктов из Азербайджана 8 января. В РА будет поставлено почти 4 тыс и дизельного топлива и бензина.

Завтра, 8 января, Азербайджан отправит в Армению новую партию нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива.

Начальной точкой маршрута грузового состава станет станция Гюздек. В рамках поставки Армения получит 1 тыс т бензина АИ-92, 1 тыс т дизельного топлива, а также 1,8 тыс т бензина АИ-95.

Отмечается, что топливо реализуется по международным рыночным ценам.

Напомним, что в конце минувшего года Азербайджан начал поставлять в Армению бензин по железнодорожному маршруту через Грузию. Также через Азербайджан осуществляется транспортировка в Армению зерновых.

Лидер АР Ильхам Алиев ранее заявил, что Баку и Ереван наладили торговые отношения.