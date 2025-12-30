Вестник Кавказа

Азербайджан в пять раз нарастил полеты через Армению

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За 11 месяцев прошлого года азербайджанские авиакомпании выплатили Армении порядка 400 тыс евро, в 2023 году цифра составляла 90 тыс евро.

Выплаты авиакомпаниями Азербайджана в пользу Армении за использование ее воздушного пространства за последний год выросли в пять раз, следует из данных Комитета гражданской авиации Армении.

Так, за промежуток времени с 1 января по 30 ноября минувшего года азербайджанские авиаперевозчики направили 396 282 евро компании Армаэронавигация для оплаты аэронавигационных услуг, которые оказывались в воздушном пространстве Армении.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году за весь год азербайджанские авиакомпании направили Армении порядка 90 тыс евро за полеты в Нахчыван и обратно. Затем азербайджанские авиакомпании начали использовать армянское воздушное пространство также для полетов в третьи страны.

