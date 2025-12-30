Ильхам Алиев: для Азербайджана войны остались позади

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев, подводя итоги 2025 года в новогоднем поздравлении, подчеркнул, что Баку вступил в эпоху мира и последовательного развития в экономике, социальной сфере и внешней политике.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, обращаясь к гражданам с новогодним поздравлением, подчеркнул, что для республики настала эпоха мирного развития – уже в прошедшем 2025 году азербайджанский народ жил в полностью мирных и безопасных, спокойных условиях. Азербайджанский лидер подчеркнул, что залогом успехов государства стало единство народа и власти.

Ильхам Алиев обратил внимание, что добиться мирной ситуации в регионе удалось военным путем, напомнив, что в прошлом году Азербайджан праздновал пятилетие победы на Арменией в Карабахской войне.

"Азербайджанский народ вечно будет гордиться этой Победой. Мы положили конец тридцатилетней армянской оккупации, восстановили нашу территориальную целостность, суверенитет, национальное достоинство"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана сообщил, что республика продолжает укреплять боеспособность армии, вооружать ее новейшими вооружениями местного и иностранного производства, расширять состав спецназа и коммандос. При этом он подчеркнул, что Баку вовсе не намерен ни с кем воевать, а только усиливает свою оборону на фоне мировой нестабильности.

"Мы не готовимся к новой войне. Для нас войны остались позади. Однако в современном мире каждая страна должна прежде всего серьезно думать о собственной безопасности. Нормы международного права в сегодняшнем мире не работают, многие страны взяли за основу принцип "Кто сильнее, тот и прав". В такой ситуации мы в любой момент должны быть готовы достойно защитить нашу территориальную целостность, суверенитет, наш выбор"

– Ильхам Алиев

Также он отметил признание во всем мире правоты Азербайджана в завершившемся армяно-азербайджанском конфликте. В 2025 году это выразилось во всеобщем согласии с ликвидацией Минской группы ОБСЕ, что означило полное снятие темы конфликта между Ереваном и Баку с международной повестки дня.

Одновременно Азербайджан, государство-победитель в Карабахской войне, протянул руку мира потерпевшей поражение Армении – и это одно из подтверждений того, что азербайджанский народ не планирует воевать с западным соседом. Кроме того, Азербайджан в прошедшем году парафировал мирный договор с Арменией.

"Мы не намерены вечно воевать. Мы не заримся на земли других стран. Парафирование мирного договора с Арменией спустя всего пять лет после Отечественной войны еще раз демонстрирует величие нашего народа и мудрость нашей политики. Де-факто мы живем в условиях мира всего около пяти лет"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер указал на выросший авторитет Азербайджана на международной арене, обеспеченный твердостью республиканской дипломатии и принципиальной независимостью внешней политики АР. В прошедшем году Баку вступил в D-8 и Консультативный совет государств Центральной Азии, провел Саммит Организации экономического сотрудничества в Ханкенди и саммит Организации тюркских государств в Габале.

"Сегодня в мире к Азербайджану относятся с большим уважением. Неслучайно ведущие международные акторы выдвигают различные предложения о сотрудничестве с Азербайджаном. Наша внешняя политика многовекторна, она успешно ведется по многим направлениям"

– Ильхам Алиев

В экономике Азербайджан в течение 2025 года демонстрировал стабильный рост: валютные резервы достигли рекордных $80 млрд, внешний долг снизился до 6,3% ВВП, мировые рейтинговые агентства повысили кредитный рейтинг АР до инвестиционного уровня.

Что крайне важно, республика последовательно выполняет программу "Великое возвращение" по восстановлению освобожденных от оккупации территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. К концу года население этих районов составляло порядка 70 тыс человек. Люди вернулись в 32 населенных пункта.

Завершая новогоднюю речь, Ильхам Алиев также поздравил азербайджанцев во всем мире с Днем солидарности азербайджанцев, традиционно отмечаемом 31 декабря.

"Дорогие соотечественники, хочу еще раз сердечно поздравить вас с Днем солидарности азербайджанцев мира, с Новым годом! Желаю всем азербайджанцам мира и гражданам Азербайджана мира, благополучия и счастья! С праздником!"

– Ильхам Алиев