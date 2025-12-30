С новым, 2026 годом!

Наступил 2026 год. Как отметил в новогоднем поздравлении президент России Владимир Путин, он станет годом исполнения надежд и планов.

Информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа" поздравляет наших дорогих читателей с наступлением 2026 года и желает, чтобы в новом году сбылись все мечты.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, выразил уверенность в том, что в наступающем 2026 году благодаря взаимной поддержке всем нам удастся претворить в жизнь свои планы и надежды.

"В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас. Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное обязательно исполнится"

– Владимир Путин

Президент подчеркнул, что личные планы каждого россиянина неотделимы от общей судьбы России, поскольку все мы вместе составляем российский народ.

"Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее"

– Владимир Путин

Глава государства отметил, что Новый год – это праздник веры в лучшее будущее, когда на первый план выходят любовь, дружба и милосердие и люди стараются порадовать друг друга, помочь тем, кому особенно нужна забота.

"Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, - вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет"

– Владимир Путин

Также президент России пожелал, чтобы поколения россиян объединялись общими традициями, верой и памятью в одну большую, сильную и сплоченную семью, которая продолжит работать на благо потомков и нашей страны.

С новым, 2026 годом!