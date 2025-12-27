Семьи Баку и Евлаха получили новогодние подарки по инициативе Лейлы Алиевой

В честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года двести семей в Баку и Евлахе получили сегодня продуктовые подарки от социального проекта "Наша кухня".

Социальный проект "Наша кухня", инициированный вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем IDEA Лейлой Алиевой, привез сегодня подарки двумстам малообеспеченным семьям в честь наступления Нового года и празднования Дня солидарности азербайджанцев мира.

Подарки, составленные из продуктовых наборов, доставили волонтеры адресатам в Баку и Евлахе.

Отметим, что проект "Наша кухня" был организован для предоставления малообеспеченным семьям продуктовой помощи. За время работы волонтеры "Нашей кухни" накормили несколько сотен тысяч азербайджанских граждан в столице республике и соседних районах.

Любой желающий может внести свою лепту в работу "Нашей кухни", устроившись волонтером либо внеся посильное пожертвование на сайте проекта.