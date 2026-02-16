Президент Грузии призвал прививать традиционные ценности молодежи

Михаил Кавелашвили призвал обеспечить воспитание критически мыслящей молодежи. Он подчеркнул, что государство обязано взять на себя ответственность за ее будущее.

Властям Грузии необходимо максимально заботиться о будущем страны. Такое заявление сделал 17 февраля президент республики Михаил Кавелашвили.

Выступая в парламенте с ежегодным отчетом, он подчеркнул, что молодым людям следует прививать традиционные ценности.

"Сегодня мы ответственны за будущее страны. Для будущих поколений Грузии важно, чтобы восходящей точкой была бы любовь к своей родине, забота о суверенитете и территориальной целостности, уважение семейных ценностей и традиций"

– Михаил Кавелашвили

Он отметил, что в условиях существующих вызовов власти должны обеспечить воспитание здоровой, конкурентной и критически мыслящей молодежи, для которой чувство свободы будет связано с родиной.