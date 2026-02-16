В Ингушетии осудят главврача за махинации на 8 млн руб

Главврач больницы в Ингушетии похитила порядка 8 млн руб на госконтракте. Ей грозит до 4 лет тюрьмы.

В Ингушетии завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стала главврач районной больницы. Женщине вменяют в вину махинации при закупке оборудования, которые позволили похитить из бюджета около 8 млн руб.

"Несмотря на то, что фактическая стоимость поставленных по дополнительному соглашению медицинских изделий и оборудования составила 108 миллионов рублей, меры, направленные на изменение и снижение общей стоимости контракта, не применялись"

– СК РФ

Как установили следователи, летом 2023 года руководитель Джейрахской районной больницы заключила с предпринимателем контракт на поставку медицинской техники на 116 млн руб. По дополнительному соглашению фактическая стоимость изделий составила 108 млн руб, однако цена контракта не изменилась, что позволило фигуранту похитить 8 млн руб из бюджета.

Главврачу грозит до 4 лет тюрьмы за превышение должностных полномочий.