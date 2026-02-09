Вестник Кавказа

Нерасширение НАТО на Восток необходимо закрепить юридически – посольство РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия видит необходимость в том, чтобы нерасширение НАТО на Восток было юридически закреплено, такое заявление сделали в посольстве в Брюсселе.

Договоренности о том, что Североатлантический альянс не будет расширяться на Восток, должны быть юридически зафиксированы, этого потребует Москва, поделились в посольстве РФ в Бельгии.

"Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей на бумаге, включая отмену решений Бухарестского саммита (2008 года), потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы"

– посольство

Дипломаты уточнили, что сейчас все документальные подтверждения заверений НАТО о нерасширении содержатся в архивах государства альянса и не публикуются, передает газета "Известия".

