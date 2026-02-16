США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке противолодочным самолетом

Соединенные Штаты продолжают наращивать военное присутствие в ближневосточном регионе. Противолодочный самолет прибыл в Саудовскую Аравию.
США направили на Ближний Восток по меньшей мере один разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon, следует из данных авиапортала Flightradar24.
Военный самолет прибыл на север Саудовской Аравии с военной базы на Сицилии во вторник около 17:15 мск.
Накануне воздушное судно несколько часов с разведывательными целями летало над Ормузским проливом, где военные учения проводит иранский КСИР.