Россия начнет строить "Решт-Астара" в Иране с апреля

Россия и Иран проработали все нюансы строительства железнодорожной линии Решт-Астара в рамках проекта международного транспортного коридора "Север–Юг" и готовы подписать соглашение на Транспортной неделе в Москве.

Уже с первых чисел апреля Россия и Иран начнут практическую реализацию масштабного инфраструктурного проекта железнодорожной линии Решт-Астара, которая будет построена в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", сообщил министр энергетики РФ, сопредседатель межправительственной комиссии двух стран Сергей Цивилев.

"Мы проработали практически все ранее стоявшие вопросы, включая оформление земель и получение льгот. Мы сегодня проговорили, что 1 апреля на Транспортной неделе в России будет подписано окончательное соглашение о начале реализации этого проекта"

- Сергей Цивилев

Министр высоко оценил работу профильных специалистов, занимавшихся подготовкой к строительству, поблагодарив все рабочие группы, работающие над ним, отметив: проект очень сложный, но удалось решить все проблемы его реализации.

Коридор "Север - Юг" - это не только энергетический коридор, но и транспортный. Изыскательские работы по строительству железнодорожной линии Решт - Астара в его составе начались в мае минувшего 2025 года, однако столкнулись с трудностями в технических деталях проекта, связанных с выкупом земель и подрядными операциями на будущей железнодорожной линии.

Ранее мы писали о том, что коридор позволит нарастить международные грузоперевозки и транзитные возможности Ирана, после его запуска страна сможет получать доходы от транзита, сопоставимые с доходами от нефти, сообщил ранее замминистра дорог и урбанизации Ирана и исполнительный директор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Хушанг Базвенд.

Напомним, МТК "Север - Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию, а его 160-километровый участок дороги Решт - Астара между Ираном и Азербайджаном обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд, соглашение о его создании было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сейчас участниками коридора, который включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное - по восточному и транскаспийское - через Каспийское море, являются 12 стран.