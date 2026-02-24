Китай не поддерживает военную агрессию США против Ирана

МИД Китайской Народной Республики выразил надежду о недопущении эскалации конфликта между Ираном и США в военную агрессию. С таким заявлением выступила ведомственный заместитель директора по информации Мао Нин.
"Мы надеемся, что все стороны будут ценить мир, проявлять сдержанность и преодолевать разногласия путем диалога"
— Мао Нин
Китай, по словам дипломата, внимательно наблюдает за всеми аспектами иранского вопроса и связанными с ним действиями вовлеченных стран. Мао также добавила, что республика, как и впредь, готова встариваться в вопросы глобальной повестки, будучи обладательницей статуса "крупной державы".
Представительница китайского МИД подчеркнула приверженность страны к мирному уррегулированию, а также напомнила про ирано-китайскую дружбу.
"КНР поддерживает правительство и народ Ирана в деле обеспечения национальной стабильности, защиты законных прав и интересов"
— Мао Нин