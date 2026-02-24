Китай не поддерживает военную агрессию США против Ирана

Китайский МИД заявил, что следит за развитием событий между США и Ираном и выступает против военных действий в отношении Исламской Республики.

МИД Китайской Народной Республики выразил надежду о недопущении эскалации конфликта между Ираном и США в военную агрессию. С таким заявлением выступила ведомственный заместитель директора по информации Мао Нин.

"Мы надеемся, что все стороны будут ценить мир, проявлять сдержанность и преодолевать разногласия путем диалога"

— Мао Нин

Китай, по словам дипломата, внимательно наблюдает за всеми аспектами иранского вопроса и связанными с ним действиями вовлеченных стран. Мао также добавила, что республика, как и впредь, готова встариваться в вопросы глобальной повестки, будучи обладательницей статуса "крупной державы".

Представительница китайского МИД подчеркнула приверженность страны к мирному уррегулированию, а также напомнила про ирано-китайскую дружбу.

"КНР поддерживает правительство и народ Ирана в деле обеспечения национальной стабильности, защиты законных прав и интересов"

— Мао Нин