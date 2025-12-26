Азербайджан поможет Турции в проведении COP31

Азербайджан окажет максимальную помощь братской Турции в проведении климатической конференции COP31, которая пройдет в нынешнем году с 9 по 20 ноября в турецкой курортной Анталье.

Азербайджан официально заявил о готовности совместно с Турцией разрабатывать план подготовки и проведения Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP31 в Анталье, рассказал на брифинге в штаб-квартире Молодежной организации Движения неприсоединения заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

"Проведя COP29 в ноябре 2024 года, Азербайджан организовал одно из важнейших международных событий в истории своей независимости. Достигнутые результаты запомнятся как важная веха в процессе COP"

- Ялчин Рафиев

Процесс COP - одна из наиболее инклюзивных платформ в системе Организации Объединенных Наций, и этот процесс объединяет не только представителей правительств, но и гражданское общество, академические круги, молодежь и другие заинтересованные стороны, отметил заместитель министра, передает Trend.

В Турции уже активно идет процесс подготовки к COP31: Самет Арвас, ее высокопоставленный представитель, обладает обширным опытом в области климата и уже активно сотрудничает с различными заинтересованными сторонами, добавил Ялчин Рафиев.