Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил президента COP31 – 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, событие пройдет в Турции в следующем году.
Этот пост займет министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Мурат Курум. Соответствующее решение принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, что климатическая конференция COP31 состоится в Анталье с 9 по 20 ноября будущего года.
Стоит отметить, что хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) был Азербайджан. COP31 принимала Бразилия.