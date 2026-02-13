Мухадин Циканов умер в КБР на 101-м году жизни

Не стало известного общественного деятеля с Северного Кавказа: Мухадин Циканов умер в возрасте ста лет.

Мухадин-Хаджи Циканов скончался в Кабардино-Балкарии, общественный и религиозный деятель ушел из жизни на 101-м году жизни. О смерти северокавказского религиозного деятеля сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Кабардино-Балкария понесла тяжелую утрату. Сегодня ушел из жизни Мухадин–Хаджи Мамсурович Циканов – видный общественный и религиозный деятель Северного Кавказа, России"

– Казбек Коков

Глава КБР подчеркнул, что Циканов прожил больше ста лет, и весь его долгий жизненный путь был посвящен людям и вере.

Коков назвал Циканова примером праведности, человечности, мудрости, высокой нравственности и просвещенности. Он сделал неоценимый вклад в сохранение единства народов Кабардино-Балкарской Республики.

"Благодаря таким старшим, благодаря их самоотверженному труду, доблести и порядочности наша республика живет в мире и согласии"

– Казбек Коков