Qatar Airways готовится вернуться на российский авиарынок

Крупнейшая катарская авиакомпания Qatar Airways планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией уже в конце текущего марта – в ее расписании уже появился прямой рейс из Дохи в Москву, намеченный на 29 марта.

Что особенно интересно – уже можно забронировать билеты на прямой рейс между Москвой и Дохой, причем по цене в два раза ниже базовой - около $1 тыс, это значительно ниже, чем транзитные рейсы из Дохи в Москву через город Касабланка в Марокко, передает РИА Новости.

Билеты на эти рейсы будут доступны в продаже с 19 марта.

Сейчас пока воздушное пространство страны закрыто в связи с обострением ситуации в регионе из-за ударов США и Израиля по Ирану, хотя Qatar Airways и выполняет полеты по ряду направлений: они сильно ограничены и утверждаются накануне их вылета.