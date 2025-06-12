Россия и Катар укрепляют сотрудничество в туризме

Россия и Катар создадут рабочую группу по туризму в рамках межправкомиссии, на свое первое заседание она соберется в мае в Казани. Увеличить турпоток между странами поможет расширение маршрутов через их важные транспортные хабы.

Россия продолжит наращивать сотрудничество в туризме с Катаром, договорились сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников и председатель Управления по туризму Катара Саад Бин Али Аль-Харджи, их встреча прошла в рамках рабочего визита в страну российского министра, сообщила пресс-служба министерства экономического развития России.

"Катарская сторона поддержала российскую инициативу о создании рабочей группы по туризму в рамках российско-катарской межправкомиссии. Первое ее заседание пройдет в мае на полях форума "Россия-Исламский мир" в Казани или в июне в Москве"

- пресс-служба Минэкономразвития РФ

В минувшем 2024 году взаимный турпоток между Россией и Катаром вырос на 26%, до 120 тыс поездок, чартерные рейсы между Москвой и Дохой выполняют "Аэрофлот" и Qatar Airways, передает РИА Новости.

Потенциал для роста взаимных визитов огромный, а увеличить его поможет расширение прямого авиасообщения не только через столицы, но и через важные туристические и транспортные хабы России и Катара - Сочи, Санкт-Петербург, Казань, отметил российский министр.

В России уже подготовлена "пилотная" версия из семи туристических продуктов, предназначенная специально для туристов из арабских стран, добавил Максим Решетников.