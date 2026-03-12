Трамп: военные цели на острове Харк в Иране уничтожены

Трамп сообщил о мощном авиаударе по острову Харк и уничтожении всех военных целей. Остров Харк критически важен для экспорта нефти из Ирана.

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о ликвидации всех военных целей, находящихся на иранском острове Харк в Персидском заливе.

"Несколько мгновений назад по моему приказу Центральное командование вооруженных сил США осуществило один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на "жемчужине" Ирана - острове Харк"

– Дональд Трамп

Через Харк, по данным портала Axios, идет около 90% экспортных поставок иранской нефти, таким образом этот остров входит в число самых стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры Ирана.

Трамп заявил, что решил в рамках авианалета не затрагивать нефтяные объекты на острове.

По данным газеты The New York Times, которая ссылается на военный источник, на иранском острове бомбардировщики уничтожили места расположения пусковых установок ракет, также удары были выполнены по складам с морскими минами.