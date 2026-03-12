Эвакуация граждан Казахстана с Ближнего Востока завершилась

Из ближневосточного региона в Казахстан после 28 февраля вернулись более 10 тыс граждан, эвакуация завершена, сообщает МИД республики.

"Завершена эвакуация граждан Казахстана из Ближневосточного региона. В общей сложности в Казахстан возвращены 10 тыс 275 граждан республики"

– МИД Казахстана

Граждан Казахстана вывозили по различным маршрутам, в том числе воздушным и наземным. Работа диппредставительств была скоординирована с компетентными органами иностранных государств, гражданам оказывалось содействие, поддерживалась постоянную связь.

Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана выразили благодарность госорганам и зарубежным партнерам за помощь в обеспечении безопасного возвращения домой граждан Казахстан.

Ситуация на Ближнем Востоке осложнилась с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в связи с чем воздушное пространство многих стран региона было закрыто.