В Чечне капитально отремонтируют 165 домов

В Чечне до конца года выполнят капитальный ремонт 165 многоквартирных домов. Улучшение жилищных условий затронет 13 тыс человек, рассказали в пресс-службе регионального Минстроя и ЖКХ.

"Мероприятия региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в текущем году пройдут в городах Грозный, Аргун, Гудермес, а также в Надтеречном, Шалинском и Шелковском районах и позволят улучшить условия проживания более 13 тысяч человек"

– пресс-служба

Свыше 150 домов в этом году попали в программу обновления коммунальных систем. В 14 домах будет проведен ремонт кровли.

Отметим, что программе капитального ремонта в Чечне в этом году исполняется 12 лет. За эти годы власти отремонтировали свыше 1 тыс домов, программа охватила более 100 тыс жителей региона.