Дорогу к Верхнему Ларсу закрыли из-за плохих погодных условий

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезд по Военно-Грузинской дороге на участке Гудаури (Поста) – Коби был закрыт для всех видов транспорта из-за угрозы схода лавин.

Дорога к Верхнему Ларсу на участке Гудаури (Поста) – Коби была закрыта для всех машин, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.

Еще накануне было введено ограничение для большегрузов, сегодня же участок был закрыт для всех видов транспорта.

Ограничения были введены по причине плохих погодных условий – высокая вероятность опасности схода лавин, пояснили в департаменте.

Уточняется, что на участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме.

Вам может быть интересно

