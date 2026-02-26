Дорогу к Верхнему Ларсу закрыли из-за плохих погодных условий

Дорога к Верхнему Ларсу на участке Гудаури (Поста) – Коби была закрыта для всех машин, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Еще накануне было введено ограничение для большегрузов, сегодня же участок был закрыт для всех видов транспорта.
Ограничения были введены по причине плохих погодных условий – высокая вероятность опасности схода лавин, пояснили в департаменте.
Уточняется, что на участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме.