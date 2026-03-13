В Грузии пройдет форум ООН по вопросам госслужбы

В июне 2026 года в Тбилиси состоится большой форум, организованный ООН, посвященный деятельности органов госслужбы, сообщил министр юстиции Грузии Паата Салия.

В ходе мероприятия участники обсудят современные вызовы в сфере госуслуг, инновационную практику и возможности стратегического развития, отметил министр.

"Тот факт, что ООН выбрала Грузию местом проведения этого масштабного международного мероприятия, ясно свидетельствует о доверии и прогрессе, достигнутом нашей страной на пути развития государственных услуг"

— Паата Салия

Кроме того, он рассказал, что на форуме будет обсуждаться трансформация государственных институтов, стороны отменяются опытом в развитии данной области.

Напомним, решение о проведении такого мероприятия в Грузии было принято на встрече генсека ООН Антониу Гутерриша и министра юстиции Рати Брегадзе в Соединенных Штатах в декабре 2023 года.