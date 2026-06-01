В Иране сообщили об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне

КСИР отчитался об ударах по военным базам США в Кувейте и Бахрейне. Военные США заявили об отсутствии существенного урона.

Военные КСИР (Корпус стражей исламской революции) заявили об ударах по военным базам США на территории Кувейта и Бахрейна, информирует Tasnim.

Целью атаки КСИР стал штаб пятого флота ВМС США. По заявлению Корпуса, удар стал ответом на американскую атаку танкера и вышки связи на острове Кешм.

Сообщается о применении беспилотников и ракет. Цели в Кувейте КСИР атаковал тремя ракетами. Также ракетами был атакован танкер "Паная".

Военные США заявили, что КСИР не достигли своих целей, атаки не нанесли существенного ущерба.

Отметим, что 1 июня CENTCOM (Центральное командование США) отрапортовал об ударах по целям в Иране, связанным с БПЛА. В частности, были атакованы центры управления беспилотниками в Горуке и на острове Кешм. Американские войска при этом также подавили средства ПВО и уничтожили два ударных дрона.