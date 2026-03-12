ХАМАС выступил против ударов Ирана, "Ансар Алла" готовы присоединиться

Палестинское движение ХАМАС и йеменские хуситы сделали заявления в связи с продолжающимся конфликтом США и Израиля против Ирана. ХАМАС призывает Иран отказаться от ударов по соседним странам, хуситы готовы присоединиться в конфликте к Ирану.

Движение ХАМАС выступило против иранских ударов по арабским странам Ближнего Востока, хуситы движения "Ансар-Алла", напротив, готовы поддержать действия Ирана и присоединиться. При этом оба движения поддерживают право Ирана отвечать на агрессию со стороны США и Израиля.

"Признавая право Ирана отвечать на американо-израильскую агрессию всеми доступными средствами в соответствии с международными нормами и законами, ХАМАС обращается к нашим братьям в Иране с призывом не наносить удары по соседним странам"

– ХАМАС

Радикалы призвали государства Ближнего Востока "к сотрудничеству ради прекращения этой агрессии, сохранения уз братства".

Отметим, что в Катаре, по которому Иран наносит удары в связи с конфликтом с США, находится штаб-квартира ХАМАС.

Йеменские хуситы готовы присоединиться к конфликту, стартовавшему 28 февраля, и выступать на стороне Ирана, поделился член политбюро шиитского движения хуситов "Ансар Алла" Мохаммед аль-Бухайти.

"Йемен принял решение поддержать Иран"

– аль-Бухайти

Он добавил, что Йемен находится в полном взаимодействии с Ираном и внимательно следит за ситуацией. По словам представителя хуситов, "вмешательство - лишь вопрос времени". Он охарактеризовал готовность Ансар-Алла присоединиться к войне словами "палец на спусковом крючке".