Иран совершил новые удары по объектам США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о серии новых ударов по американской базе Эд-Дафра в ОАЭ.

Иран произвел запуск десяти гиперзвуковых ракет и беспилотников по объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, сообщили КСИР.

Уточняется, что удары были нанесены по военной базе Эд-Дафра в ОАЭ.

Как сообщил иранский телеканал Al Alam, ссылаясь на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), запуск ракет был совершен в рамках 53-го этапа военной операции против США и Израиля.

Иран будет наносить удары "по целям, центрам и интересам" США и Израиля до тех пор, пока противник не сдастся", уточнили в пресс-службе КСИР.