Второе место в мировом рейтинге "золотых китов" занял Азербайджан

Одним из крупнейших в мире покупателей золота стал Азербайджан, уступая по объемам закупок только Китаю, согласно анализу британской экспортной статистики, проведенному Financial Times.

Стратегия диверсификации Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР, активы которого оцениваются примерно в $70 млрд) реализуется по двум направлениям. Фонд не только наращивает инвестиции в золото, но и продолжает формировать портфель элитной недвижимости за рубежом, пополняя его такими объектами, как 78 St James's Street в Лондоне и 8 Place Vendôme в Париже.

"В течение многих лет Госнефтефонд считался одним из самых прозрачных суверенных фондов в мире с точки зрения раскрытия информации об активах и управляющих компаниях"

— Financial Times

По оценке Financial Times, стратегия Азербайджана по накоплению золота стала одной из наиболее успешных среди суверенных инвесторов в последние годы, даже несмотря на неполное отражение этих операций в официальной статистике.

Отметим, что удельный вес золота в активах ГНФАР за год вырос почти вдвое: с 20,6% на конец 2024 года до 38,2% к концу 2025. В числовом выражении золотые запасы Азербайджана к концу 2025 года составили 200 т, увеличившись на 36,43% в сравнении с прошлогодними показателями (146,6 т).