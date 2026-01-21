Пашинян: Армения не готовится к войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не готовится к войне, соответствующее сообщение он разместил в соцсетях по случаю 34-й годовщиной формирования армии Армении.
Прежде всего он отметил, что армянская армия прошла через сложный период формирования, однако сегодня ее обороноспособность растет.
"В последние годы было приобретено огромное количество современного вооружения и военной техники такого качества и параметров, которых у нашей армии никогда не было"
– Никол Пашинян
Также он рассказал, что вдоль границ проводятся ведутся масштабные фортификационные работы.
Пашинян подчеркнул, что Ереван не готовится к войне, перед армией стоит одна задача – защита международно признанной территории Республики Армения.
"Армения не готовится к войне, потому что войны не будет. Мир установлен между Арменией и Азербайджаном, и нет более надежной гарантии безопасности, чем мир"
– Никол Пашинян