Пашинян: Армения не готовится к войне

Пашинян заверил, что Армения не готовится к войне, он напомнил, что между Баку и Ереваном установлен мир.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не готовится к войне, соответствующее сообщение он разместил в соцсетях по случаю 34-й годовщиной формирования армии Армении.

Прежде всего он отметил, что армянская армия прошла через сложный период формирования, однако сегодня ее обороноспособность растет.

"В последние годы было приобретено огромное количество современного вооружения и военной техники такого качества и параметров, которых у нашей армии никогда не было"

– Никол Пашинян

Также он рассказал, что вдоль границ проводятся ведутся масштабные фортификационные работы.

Пашинян подчеркнул, что Ереван не готовится к войне, перед армией стоит одна задача – защита международно признанной территории Республики Армения.

"Армения не готовится к войне, потому что войны не будет. Мир установлен между Арменией и Азербайджаном, и нет более надежной гарантии безопасности, чем мир"

– Никол Пашинян