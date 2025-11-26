Авиалайнеры Air Astana будут летать из Алматы в Шанхай

Казахстанские авиаторы наращивают общее количество рейсов между Казахстаном и Китаем – уже в конце марта два крупнейших мегаполиса этих стран, Алматы и Шанхай, соединит прямой авиарейс казахстанского перевозчика Air Astana.

Крупнейшая группа авиакомпаний в Центральной Азии и Кавказском регионе, казахстанская Air Astana, заявила о запуске нового направления полетов, сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

"С 29 марта текущего года авиакомпания Air Astana приступает к выполнению регулярных рейсов по направлению Алматы – Шанхай"

- сообщение компании

Самолеты авиакомпании будут летать между двумя мегаполисами трижды в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям, а общее число авиарейсов между Казахстаном и Китаем вырастет с 81 до 84 в неделю, - подчеркнули в министерстве, передает Sputnik Казахстан.

Авиарейсы на современных узкофюзеляжных лайнерах Airbus A321LR будут вылетать из Алматы в 19:10 и прибывать в Шанхай в 04:25 на следующие сутки. Обратно самолет будет вылетать из Шанхая в 05:40 утра и прибывать в Алматы в 10:15, а сам полет в среднем займет около 7 часов.

Авиакомпания уже начала продажу авиабилетов на новый рейс.

В транспортном ведомстве страны отметили: открытие нового маршрута не только расширит присутствие Air Astana в Китае в дополнение к действующим рейсам в Пекин, Гуанчжоу, Урумчи и Санья, но и обеспечит дополнительные возможности для деловых и туристических поездок между двумя крупнейшими мегаполисами Азии.