Центральная Азия встраивается в новые геополитические реалии

С началом глобального противоборства малые и средние державы могут как стать объектом этой борьбы, так и обрести еще больший суверенитет, выстраивая выгодный многовекторный курс.

Хорошим примером геополитической эволюции можно считать Турцию. После начала украинского конфликта Анкара находилась под давлением. Вводить санкции против России - значит отказываться от главного поставщика нефти и газа, но не поддержать хотя бы словесно Украину - рисковать союзом с НАТО и странами ЕС, на которые приходится половина товарооборота Турции. С приходом к власти в США Дональда Трампа Анкара в полной мере почувствовала выгоды многовекторной политики. Москва и Вашингтон ценят Стамбул как переговорную площадку и хвалят посреднические усилия Турции.

Выгоды из текущей ситуации извлекают и менее крупные игроки. Например, страны Центральной Азии. В ноябре они провели саммит с США в формате С5+1. По результатам встречи в Вашингтоне они определили три главных направления сотрудничества - редкоземельные минералы и энергетика, транспорт и безопасность.

Внимание Трампа

Переговоры в Вашингтоне и предшествующие встречи в Нью-Йорке были организованы для усиления экономических и стратегических связей между США и Центральной Азией. На полях сентябрьского саммита ГА в Нью-Йорке лидеры Казахстана и Узбекистана обсудили крупные сделки: Казахстан — продажу локомотивов на $4 млрд, Узбекистан — поставку Boeing-787 на $8 млрд. В октябре в Алма-Ату и Ташкент прилетали cпецпосланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель госсекретаря Кристофер Ландау. В знак уважения они поучаствовали в фотосессии с беркутом и в национальном казахском костюме.

Саммит в Вашингтоне прошел в дружелюбной атмосфере сотрудничества, не в последнюю очередь благодаря усилиям и подходу Трампа. США снизили акцент на критике по вопросам коррупции, прав человека и демократии и сосредоточились на экономической и оборонной кооперацию, включая доступ к критически важным минералам. Госсекретарь США Марко Рубио выразил намерение усилить региональное внимание к этим странам. Гости хвалили Трампа, особенно его высоко оценил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, назвав президента США "великим лидером".

Вторым результатом C5+1 стало активное сближение экономических интересов: Казахстан планирует закупку 15 новых Boeing и заключил контракты на сумму около $17 млрд в энергетике и минеральной индустрии. Узбекистан планирует вложить более $100 млрд в американскую авиацию, горную промышленность и энергетику, а также подписать ряд соглашений по добыче редкоземельных элементов и поставкам техники. Сообщается также об ослаблении санкций в отношении ряда проектов Казахстана с участием международных компаний, включая Tенгизшевройл и КТК, что сохраняет доступ американским инвесторам к энергетической отрасли республики.

Интерес к Центральной Азии проявляют почти все крупные игроки.

Россия в деле

Почти сразу после саммита США-Центральная Азия в Москву прибыл Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом. Лидеры Казахстана и России подписали Декларацию о всестороннем сотрудничестве и союзничестве, обсудили координацию в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ, совместные проекты в энергетике, космосе и финансах, а также обозначили намерение развивать использование национальных валют в торговле.

Как отметил Владимир Путин, "Важным итогом визита стала Декларация о переходе российско-казахстанских отношений на качественно новый, еще более продвинутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", на что Токаев ответил: "Стратегическое партнерство и союзнические отношения — это не просто фигура речи и политическая вежливость, а суть сотрудничества между двумя странами, отражающая новые геополитические реалии". В Кремле также подчеркнули роль водно-ресурсной координации и совместных космических проектов у Байконура.

Тем, кто сомневается, что Россия продолжает тесные контакты с Центральной Азией, стоит порекомендовать вспомнить еще два события. За месяц до С5+1 в Душанбе прошел второй саммит Россия-Центральная Азия. Там же состоялась встреча лидеров стран СНГ. Душанбе стал не только точкой объединения России и пяти стран региона, но и символом нормализации российско-азербайджанских отношений. Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев после долгой паузы встретились и обсудили текущие задачи в двусторонних связях. Второе же событие - это нынешний государственный визит президента России в Кыргызстан.

В Бишкеке Путину накануне устроили пышный прием: красная ковровая дорожка в аэропорту, танцующие девушки в национальных нарядах и охотники с хищными беркутами в руках. Президент Садыр Жапаров лично встретил российского лидера у трапа самолета. Уважение к Москве чувствовалось не только в церемониях, но и в речах первых лиц.

"Наш народ в своей повседневной жизни чувствует поддержку России по всем ключевым направлениям, особенно в сфере энергетики и продовольствия. Последовательность вашей политики и способность сохранить стратегический курс имеет большое значение для наших стран", — заявил Садыр Жапаров.

Кыргызстан и Россия договорились расширять сотрудничество в экономике, энергетике, безопасности. Путин отметил, что российская военная база играет важную роль в обеспечении безопасности республики. Торговля в национальных валютах достигла 97% от всего объема сделок. "Газпром" занимается газификацией республики. Путин поблагодарил Жапарова за уважительное отношение к русскому языку, который в Кыргыхстане "повсеместно и свободно используется" и по Конституции имеет статус официального.

Из других игроков большую активность в Центральной Азии демонстрируют Турция, ЕС и Китай.

Тюркский формат

У Турции формат отношений с регионом встроен в Организацию тюркских государств, где нет Таджикистана, но есть Азербайджан. Саммиты ОТГ, в отличие от других форматов с участием Центральной Азии, проходят каждый год. Последний прошел прямо перед саммитом Россия-Центральная Азия. Главным итогом встречи в Баку стало углубление политического и экономического сотрудничества между странами-членами. Лидеры Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана обсудили совместные проекты в сферах торговли, инвестиций, энергетики, логистики и кибербезопасности. Азербайджан предложил организовать совместные военные учения, что отражает стремление ОТГ к укреплению оборонного потенциала и взаимодействия. Турция вновь подняла вопрос признания Турецкой Республики Северного Кипра, однако поддержки в этом не получила.

В ходе обсуждений затрагивались также ситуации на Южном Кавказе, в секторе Газа и в Сирии, а также поиск дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине. Саммит подтвердил намерение тюркских стран проводить стратегические консультации и совместные инициативы, укрепляя солидарность и роль организации в многополярном мире.

Европа навязывает борьбу Турции

В апреле в Самарканде свой первый саммит с Центральной Азией провел Европейский союз. Стороны договорились об установлении стратегического партнерства с целью расширения политического диалога, экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. Лидеры ЦА и ЕС договорились совместно работать над обеспечением региональной стабильности и устойчивого развития, что отражает интерес ЕС к укреплению своего геополитического присутствия в регионе.

В принятой совместной декларации ЕС обязался вложить $13,2 млрд в инфраструктурные проекты, зеленую энергетику и технологии, способствующие экономическому росту в ЦА. Лидеры обсудили транспортные коридоры, критические минералы, цифровизацию и водные ресурсы. Планы были закреплены в виде "дорожной карты" двустороннего сотрудничества. Евросоюз, как и Трамп, признал Центральную Азию единой и неделимой сферой своих интересов. ЕС навязывает конкуренцию другим игрокам, в частности, Турции. Доказательством тому стало решение среднеазиатских стран в совместной с ЕС декларации не признавать независимость Северного Кипра. Данный шаг вызвал недовольство правящей в Турции Партии справедливости и развития.

В июне свой второй саммит с ЦА провел и Китай. Два года назад, летом 2023 года аналогичную встречу с лидерами пяти стран организовал Совет сотрудничества арабских государств персидского залива. В 2025 году в Самарканде должен был состояться ответный саммит, но пока что он отложен.

Значение Азербайджана

Стоит отметить, что в форматах с участием Центральной Азии Азербайджан играет все более активную роль. Сами республики уже не рассматривают свою интеграцию с теми или иными форматами в отрыве от Баку. Ильхам Алиев три раза участвовал в саммите стран ЦА. В ноябре нынешнего года Азербайджан был официально принят в качестве полноправного члена консультативных совещаний глав государств Центральной Азии.

Не случайно в книге "Велика шахматная доска" Збигнев Бжезинский называл Азербайджан "горлышком бутылки". Без Баку Центральная Азия лишается кратчайшего доступа на Запад через Каспийское море. Большая часть товаров в рамках "Нового шелкового пути" из КНР в Европу через Среднюю Азию проходит по маршруту транскаспийского Среднего Коридора и железной дороге "Баку-Тбилиси-Карс".

После реализации маршрута Трампа (TRIPP) роль Азербайджана возрастет. Грузы на Запад будут идти не только через Грузию, но и через Армению. Хотя Трамп не проводил саммит с ЦА с участием Алиева, но организованная им встреча с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Белом доме говорит о том, что Трамп видит регион Южный Кавказ-Центральная Азия целостным.

Конкуренция великих держав пока что идет на пользу странам Южного Кавказа и Центральной Азии. Они монетизируют эту борьбу, получают интересные проекты и повышают свой голос в мировой политике и экономике. Однако геополитическая конкуренция часто чревата конфликтами и войнами, и к сожалению, Центрально Азия и Южный Кавказа - не исключение.