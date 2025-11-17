Азербайджан и Центральная Азия: формирование новой архитектуры регионального сотрудничества

Роза Байрамлы, ведущий советник Центра анализа международных отношений

В последние годы сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии заметно активизировалось. 16 ноября на 7-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте было принято решение о присоединении Азербайджана к этому формату в качестве полноправного участника.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже участвовал в этом формате в 2023 году во время встречи в Душанбе и в 2024 году во время встречи в Астане. Взаимодействие между сторонами перестало ограничиваться двусторонними визитами и протокольными заявлениями и постепенно перешло в плоскость системной, стратегической координации. Появились новые трехсторонние форматы и взаимодействие в рамках международных организаций.

Азербайджан и страны Центральной Азии объединяют историко-культурная близость, общие корни и схожие геополитические интересы. За последние годы углубилось сотрудничество в сфере экономики, энергетики, транспорта и логистики, а также культуры и образования.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана

Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч выводит его за рамки сугубо центральноазиатского пространства и придает ему межрегиональный характер. На этом этапе также будут затронуты такие моменты, как увязка интересов Центральной Азии и Южного Кавказа, потенциальная институционализация моста «Центральная Азия – Каспийское море – Азербайджан – Черное море/Европа», а также формирование нового геоэкономического пояса на евразийском пространстве. В этом контексте Азербайджан взял на себя роль связующего звена между двумя крупными субрегионами. Для него присоединение к формату означает закрепление за собой роли важнейшего транспортно-логистического узла между Центральной Азией, Кавказом и Европой.

Этот шаг может повлиять и на повышение значимости страны в рамках деятельности Среднего коридора, что сделает маршрут более устойчивым и предсказуемым. В дальнейшем работа такого формата может стимулировать увеличение грузопотоков через азербайджанские порты, железные дороги и автомагистрали.

Платформа может положительно повлиять на расширение взаимных инвестиций и производственной кооперации, а также запуска совместных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики и логистики. Также новый формат может сыграть роль в процессе унификации подходов в области транзита, тарифов и регуляторики.

Присоединение Азербайджана открывает перспективу для участия страны в расширенных форматах взаимодействия, таких как C5+1, которые могут эволюционировать в модель C6+1 с включением Баку как равноправного партнера. Такое развитие усилило бы многопоясную архитектуру сотрудничества и придало бы региональной интеграции новый уровень системности. Это означало бы переход от преимущественно двусторонних инициатив к многоуровневой платформе, где страны региона способны согласованно вырабатывать решения, координировать крупные инфраструктурные проекты и представлять общие интересы на внешних площадках. Включение Азербайджана в расширенный формат, подобный C6+1, позволило бы объединить потенциал Центральной Азии и Южного Кавказа, создав единый центр притяжения для партнеров извне и усилив стратегическую субъектность региона в Евразии.

Вопрос институционализации консультативного формата Центральной Азии становится одним из ключевых направлений его дальнейшего развития. Сейчас страны региона проявляют интерес к тому, чтобы превратить этот механизм из регулярной площадки для обмена мнениями в устойчивую и функциональную структуру, способную обеспечивать реализацию договоренностей на практике.

Так, потенциальная институционализация будет включать в себя создание постоянного секретариата, который обеспечивал бы

координацию между странами

подготовку документов

мониторинг выполнения соглашений

организационную поддержку многосторонних инициатив

формирование отраслевых рабочих групп по транспорту, энергетике, водным ресурсам, экологии, безопасности, цифровой трансформации, гуманитарному сотрудничеству

разработку долгосрочных дорожных карт и стратегий, охватывающих ключевые направления регионального развития

введение механизмов регулярного экспертного диалога, включая форумы, научно-аналитические платформы и бизнес-советы.

Институциональное укрепление формата позволило бы странам перейти от декларативности к практической реализации совместных проектов, а также обеспечить предсказуемость и преемственность политики вне зависимости от текущей международной конъюнктуры. Для Азербайджана это создает возможность глубже интегрироваться в региональные процессы, повысить эффективность участия в транспортно-логистических и энергетических инициативах и формировать долгосрочные кооперационные модели.

В долгосрочной перспективе институционализация усилит стратегическую устойчивость региона, обеспечит синхронизацию интересов Центральной Азии и Южного Кавказа и повысит роль объединенного пространства в евразийской геополитике.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана

Присоединение Азербайджана к консультативному формату Центральной Азии в качестве полноправного участника стало частью процесса формирования новой архитектуры регионального сотрудничества, в рамках которой региональные взаимосвязи обретают глубину, системность и долгосрочный характер.

Центральная Азия и Южный Кавказ становятся все более интегрированными:

усиливается взаимозависимость экономик

расширяются транспортные и энергетические маршруты

растет значимость политической координации. Транспортно-энергетические коридоры становятся фундаментом не только торгово-экономической, но и политической интеграции стран региона. На этой основе формируется новое евразийское пространство, способное выступать как самостоятельный влиятельный актор, обладающий собственным стратегическим видением и потенциалом развития.

© Фото: пресс-служба президента Таджикистана

Важным фактором углубления этого сотрудничества стало развитие двусторонних отношений Азербайджана со странами Центральной Азии. Регулярные визиты Ильхама Алиева в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, а также визиты глав государств Центральной Азии в Азербайджан создали прочную политическую основу для многостороннего взаимодействия. Они сопровождались подписанием многочисленных соглашений в различных сферах взаимодействия, что стало фундаментом для расширения региональной интеграции. Политический диалог на высшем уровне укрепил доверие, синхронизировал стратегические цели и стал важным драйвером перехода к институционализированному формату сотрудничества.

В этой новой архитектуре Азербайджан берет на себя роль связующего звена между регионами, транзитно-логистического хаба и активного участника формирующегося геоэкономического пространства.

В перспективе участие в консультативном формате не только усилит позиции Азербайджана, но и создаст возможности для того, чтобы Центральная Азия и Южный Кавказ выступали в международных процессах более согласованно и стратегически скоординированно, формируя новый уровень региональной субъектности.