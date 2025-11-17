Азербайджан и Центральная Азия: формирование новой архитектуры регионального сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже участвовал в этом формате в 2023 году во время встречи в Душанбе и в 2024 году во время встречи в Астане. Взаимодействие между сторонами перестало ограничиваться двусторонними визитами и протокольными заявлениями и постепенно перешло в плоскость системной, стратегической координации. Появились новые трехсторонние форматы и взаимодействие в рамках международных организаций.
Азербайджан и страны Центральной Азии объединяют историко-культурная близость, общие корни и схожие геополитические интересы. За последние годы углубилось сотрудничество в сфере экономики, энергетики, транспорта и логистики, а также культуры и образования.
Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч выводит его за рамки сугубо центральноазиатского пространства и придает ему межрегиональный характер. На этом этапе также будут затронуты такие моменты, как увязка интересов Центральной Азии и Южного Кавказа, потенциальная институционализация моста «Центральная Азия – Каспийское море – Азербайджан – Черное море/Европа», а также формирование нового геоэкономического пояса на евразийском пространстве. В этом контексте Азербайджан взял на себя роль связующего звена между двумя крупными субрегионами. Для него присоединение к формату означает закрепление за собой роли важнейшего транспортно-логистического узла между Центральной Азией, Кавказом и Европой.
Этот шаг может повлиять и на повышение значимости страны в рамках деятельности Среднего коридора, что сделает маршрут более устойчивым и предсказуемым. В дальнейшем работа такого формата может стимулировать увеличение грузопотоков через азербайджанские порты, железные дороги и автомагистрали.
Платформа может положительно повлиять на расширение взаимных инвестиций и производственной кооперации, а также запуска совместных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики и логистики. Также новый формат может сыграть роль в процессе унификации подходов в области транзита, тарифов и регуляторики.
Присоединение Азербайджана открывает перспективу для участия страны в расширенных форматах взаимодействия, таких как C5+1, которые могут эволюционировать в модель C6+1 с включением Баку как равноправного партнера. Такое развитие усилило бы многопоясную архитектуру сотрудничества и придало бы региональной интеграции новый уровень системности. Это означало бы переход от преимущественно двусторонних инициатив к многоуровневой платформе, где страны региона способны согласованно вырабатывать решения, координировать крупные инфраструктурные проекты и представлять общие интересы на внешних площадках. Включение Азербайджана в расширенный формат, подобный C6+1, позволило бы объединить потенциал Центральной Азии и Южного Кавказа, создав единый центр притяжения для партнеров извне и усилив стратегическую субъектность региона в Евразии.
Вопрос институционализации консультативного формата Центральной Азии становится одним из ключевых направлений его дальнейшего развития. Сейчас страны региона проявляют интерес к тому, чтобы превратить этот механизм из регулярной площадки для обмена мнениями в устойчивую и функциональную структуру, способную обеспечивать реализацию договоренностей на практике.
Так, потенциальная институционализация будет включать в себя создание постоянного секретариата, который обеспечивал бы
- координацию между странами
- подготовку документов
- мониторинг выполнения соглашений
- организационную поддержку многосторонних инициатив
- формирование отраслевых рабочих групп по транспорту, энергетике, водным ресурсам, экологии, безопасности, цифровой трансформации, гуманитарному сотрудничеству
- разработку долгосрочных дорожных карт и стратегий, охватывающих ключевые направления регионального развития
- введение механизмов регулярного экспертного диалога, включая форумы, научно-аналитические платформы и бизнес-советы.
Институциональное укрепление формата позволило бы странам перейти от декларативности к практической реализации совместных проектов, а также обеспечить предсказуемость и преемственность политики вне зависимости от текущей международной конъюнктуры. Для Азербайджана это создает возможность глубже интегрироваться в региональные процессы, повысить эффективность участия в транспортно-логистических и энергетических инициативах и формировать долгосрочные кооперационные модели.
В долгосрочной перспективе институционализация усилит стратегическую устойчивость региона, обеспечит синхронизацию интересов Центральной Азии и Южного Кавказа и повысит роль объединенного пространства в евразийской геополитике.
Присоединение Азербайджана к консультативному формату Центральной Азии в качестве полноправного участника стало частью процесса формирования новой архитектуры регионального сотрудничества, в рамках которой региональные взаимосвязи обретают глубину, системность и долгосрочный характер.
Центральная Азия и Южный Кавказ становятся все более интегрированными:
- усиливается взаимозависимость экономик
- расширяются транспортные и энергетические маршруты
- растет значимость политической координации. Транспортно-энергетические коридоры становятся фундаментом не только торгово-экономической, но и политической интеграции стран региона. На этой основе формируется новое евразийское пространство, способное выступать как самостоятельный влиятельный актор, обладающий собственным стратегическим видением и потенциалом развития.
Важным фактором углубления этого сотрудничества стало развитие двусторонних отношений Азербайджана со странами Центральной Азии. Регулярные визиты Ильхама Алиева в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, а также визиты глав государств Центральной Азии в Азербайджан создали прочную политическую основу для многостороннего взаимодействия. Они сопровождались подписанием многочисленных соглашений в различных сферах взаимодействия, что стало фундаментом для расширения региональной интеграции. Политический диалог на высшем уровне укрепил доверие, синхронизировал стратегические цели и стал важным драйвером перехода к институционализированному формату сотрудничества.
В этой новой архитектуре Азербайджан берет на себя роль связующего звена между регионами, транзитно-логистического хаба и активного участника формирующегося геоэкономического пространства.
В перспективе участие в консультативном формате не только усилит позиции Азербайджана, но и создаст возможности для того, чтобы Центральная Азия и Южный Кавказ выступали в международных процессах более согласованно и стратегически скоординированно, формируя новый уровень региональной субъектности.