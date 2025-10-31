Центральная Азия и Азербайджан стали единым геополитическим и геоэкономическим регионом

Вчера в Ташкенте прошла VII Консультативная встреча, на которой присутствовали главы государств Центральной Азии и Азербайджана. Расскажем, что было главным на повестке дня и как это повлияет на развитие региона.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал, что на встрече принято принципиальное решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника:

Мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов

Участники встречи сошлись во мнении об актуальности взаимодействия форматов «Центральная Азия+», поскольку регион выступает с единой позиции на авторитетных международных площадках, а с присоединением Азербайджана позиции региона в мире станут еще более сильными.

Азербайджан внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества

- президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Расширение нашего формата за счет братского Азербайджана откроет перед Центральной Азией новые возможности и широкие горизонты сотрудничества, особенно в сферах международного транзита, логистики и энергетики

- президент Киргизии Садыр Жапаров

Говоря о строительстве стратегически важной железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которая переформатирует логистику, открыв центральноазиатским странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы, Жапаров заметил:

В этом контексте проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан

Здесь стоит подчеркнуть, что строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. С пропускной способностью 15 млн тонн на начальном этапе эта железная дорога станет важной артерией Среднего коридора. Также завершается строительство автомагистрали, которая будет частью Зангезурского коридора.

В целом отношения между государствами центральной Азии и Азербайджаном, действительно, весьма насыщенные. За последние три года Ильхам Алиев 14 раз ездил в центральноазиатские столицы. А его коллеги оттуда в последние годы навещали Азербайджан 23 раза. Со странами Центральной Азии Азербайджан подписал договоры и декларации о союзничестве и стратегическом партнерстве, о создании совместных инвестиционных фондов.

Хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня благодаря активному взаимодействию Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет

- Ильхам Алиев

Он поблагодарил Узбекистан, Казахстан и Киргизию за поддержку в деле восстановления деоккупированного Карабаха, заметив, что Физули уже работает школа имени Мирзы Улугбека и Центр детского творчества имени Курмангазы, а в Агдаме - школа имени Манаса. В октябре в городе также был заложен фундамент мечети, которая станет символом поддержки со стороны Туркменистана.

В последние годы Азербайджан и Центральная Азия стали звеном, связывающим Восток и Запад, Север и Юг. Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение. Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открыли возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках.

За последние три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90%. Время в пути по коридору значительно сократилось. Международный порт Алят, пропускная способность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн в год, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, 9 международных аэропортов, крупнейшая грузовая авиакомпания региона и другие факторы превратили Азербайджан в один из международных транспортных узлов.

Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской автономией будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок.

Также Азербайджан и государства Центральной Азии реализуют проект «Цифровой шелковый путь», который включает в себя планы по созданию волоконно-оптической кабельной сети по дну Каспийского моря, что позволит экспортировать электроэнергию на мировые рынки.

Подкреплением слов, прозвучавших на VII Консультативной встрече, стали подписанные в документы:

Обращение к государствам - членам ООН по поддержке кандидатуры Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы

Совместное заявление глав государств Центральной Азии, в котором одобрены Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии, а также Каталог рисков безопасности региона и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.

Днем раньше Азербайджан и страны Центральной Азии приняли итоговую декларацию в рамках конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".