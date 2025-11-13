Азербайджан и страны Центральной Азии подписали декларацию о духовном наследии

Баку и страны Центральной Азии приняли декларацию о духовном наследии в рамках международного конгресса по культуре.

Азербайджан и страны Центральной Азии приняли итоговую декларацию в рамках конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии", который проходит в Ташкенте.

В документе говорится о важности поддержания усилий стран ЦА и Азербайджана по сохранению общих ценностей, а также организации пространства, в основе которого лежат знания и просвещение.

"Мы призываем государства объединить свои институты, организации и усилия для защиты общих ценностей, продвижения взаимопонимания и формирования пространства, где знание и просвещение становятся основой мира, доверия и устойчивого развития"

– текст декларации

Напомним, что сегодня в Узбекистан прибыл лидер Азербайджана Ильхам Алиев, который проведет встречу с главами стран Центральной Азии. Сегодня глава АР встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.