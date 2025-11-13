Вестник Кавказа

В Азербайджане на 8% выросли морские грузоперевозки

Грузовой кран в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году в Азербайджане зафиксирован рост грузоперевозок по морю. При этом на 12% сократились пассажирские перевозки.

В Азербайджане за 10 месяцев года вырос объем морских грузоперевозок. Республика приняла и отправила 7,7 млн тонн грузов, что на 560 тыс тонн превысило показатели 2024 года. Рост составил почти 8%, передает Госкомстат АР. 

Отмечается, что почти 50% от общего объема грузов составили грузы, связанные с нефтяной промышленностью. 

Всего за год в стране перевезли почти 200 млн тонн грузов, на долю морских перевозок приходится около 4%. 

Доля пассажирских перевозок по морю в стране сократилась на 12%. Морским транспортом воспользовались чуть более 21 тыс пассажиров.

