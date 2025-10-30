Трамп взялся за Центральную Азию

Трамп 6 ноября примет лидеров Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана.

В условиях глобальной конфронтации и усиления многополярности мирового порядка значение Центральной Азии возрастает. С одной стороны, растет опасение стран региона стать жертвой борьбы великих держав, так как порой их ставят перед выбором - вы либо с Западом, либо с Россией. С другой стороны, природные ресурсы и стратегическое положение дает им и преимущество, из-за чего каждая из республик может дорого продать свое благорасположение.

С Центральной Азией двусторонние саммиты проводят почти все мировые центры силы - ЕС, США, Россия, Китай. У Турции этот формат даже стал отдельной структурой - Организацией тюркских государств, где отсутствует только Таджикистан. Саммиты с ЦА проводят уже и страны Персидского залива. Первый в формате Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива состоялся в Джидде в 2023 году. Ответный саммит в Самарканде должен был пройти в мае нынешнего года, но пока отложен.

Занятый Ближним Востоком и Украиной президент США Дональд Трамп тоже не забывает про регион. С некоторыми из лидеров Центральной Азии, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев он встречался на сентябрьской Генассамблее ООН и заключил с ними важные сделки. С Казахстаном - по поставке паровозов, с Узбекистаном - об экспорте Боингов. То были встречи на полях, а сейчас Трамп хочет провести полноформатный саммит с руководством всего региона.

Саммит ЦА-США состоится 6 ноября в Вашингтоне. Здесь, скорее всего, не будет переносов, как с арабскими странами. Администрация президента Узбекистана подтвердила приглашение. Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность американскому коллеге и назвал инициативу "своевременной". Токаев отметил, что разделяет политику Трампа по защите мира, безопасности и традиционных ценностей.

О серьезности намерений Трампа говорит тщательная подготовка саммита. 25 октября в Ташкент приехали специальный посланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау. С Узбекистаном они будут обсуждать торгово-инвестиционную кооперацию, энергетику, минералы и формат "5+1". Ландау и Гор встретятся также с американским бизнесменами, участвующими в проектах в ЦА. Вместе с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым они посетили Самарканд.

В Госдепе отметили, что визиты американских представителей направлены на укрепление связей США с регионом: "Соединенные Штаты продолжат взаимодействие с центральноазиатскими коллегами для расширения торговых связей и укрепления отношений. Мы рассчитываем на развитие сотрудничества и празднование десятилетнего партнерства в рамках платформы "5+1"".

Гор и Ландау побывали и в Алматы. Там они решили максимально продемонстрировать дружелюбный настрой и уважение к истории и культуре Казахстана. Они примерили казахскую национальную одежду и сфотографировались с беркутом (национальный символ). Ландау сделал пост в соцсети, к которому прикрепил флаги США и Казахстана: "Мы насладились удивительным казахским гостеприимством. Я начинаю чувствовать себя как дома — с беркутом и новыми друзьями",

В Казахстане американцы традиционно заинтересованы в энергетической отрасли. Казахстан экспортирует в США золото, уран, нефть и другие сырьевые ресурсы, в то время как США предоставляют технологии, оборудование и инвестиции. Chevron является одним из крупнейших игроков в нефтяной сфере Казахстана. 50% доли в разработке месторождения "Тенгиз" принадлежит ей. За 20 лет работы проекта Chevron инвестировал $20 млрд, а Казахстан заработал $70 млрд.

Из новых проектов Астана и Вашингтон обсуждают экспорт зерна. "Актуальным направлением является партнерство в сфере агропромышленного комплекса. Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Казахстана по итогам встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с Ландау и Гором.

Если Казахстан важен своей нефтью, то Узбекистан - огромными запасами урана и других критически важных полезных ископаемых. Из-за торговой войны с Китаем заинтересованность в альтернативных источниках поставок у США возросла. С этой целью в апреле 2025 года представители Узбекистана во время визита в США подписали сделки с компаниями США по добыче редкоземельных минералов. В этой же сфере Трамп хочет укрепить связи и с Казахстаном. В августе стало известно, что инвесткомпания Cove Capital вместе с Казахстанской национальной горнорудной компанией "Тау-Кен Самрук" проведет геологоразведочные работы по поиску редкоземельных металлов на участке Акбулак в Костанайской области.

Об успехах саммита США-ЦА можно будет судить только по их итогам, но с сегодняшних позиций можно уверенно сказать, что интерес к сотрудничеству взаимный. Трамп как бизнесмен видит в регионе большую ресурсную базу, нужную для замены Китая и снабжения американских IT-гигантов редкоземельными металлами. В геополитическом смысле усилить свои позиции в подбрюшье России и Китая тоже ценно. Страны участвуют в Среднем коридоре, поэтому заход в Среднюю Азию может быть использован как метод давления на китайский проект "Один пояс-один путь".

Ввиду цели Трампа вернуть США на базу Баграм тесные контакты с приграничными с Афганистаном Таджикистаном и Туркменистаном могут иметь ключевое значение. Для стран же региона иметь тесные связи с еще одним центром силы - возможность заработать и усилить диверсификацию своей внешней политики. При этом пять стран не будут ограничивать себя исключительно Штатами и продолжат развивать связи с Россией, Турцией, Китаем, ЕС и другими игроками.