Мирный план Трампа буксует в Палестине

Израиль и ХАМАС вновь сорвали перемирие в Газе, поставив под угрозу мирную инициативу Трампа. Определить виновника нарушения режима прекращения огня сложно.

Международное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое 9 октября 2025 года при посредничестве США, Катара, Египта и Турции, оказалось на грани полного срыва из-за продолжающихся атак Израиля и ответных ударов ХАМАС, а также отсутствия реальных шагов по урегулированию кризиса. За неполный месяц с момента вступления в силу перемирия, по данным Палестинского информационного центра, Израиль нарушил договоренности более 125 раз, в результате чего только за последние дни погибло свыше сотни палестинцев, большая часть из которых – мирные жители.

Международная реакция: осуждение и тревога

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил гибель гражданских лиц в Газе, заявив через пресс-секретаря: "Генеральный секретарь решительно осуждает гибель гражданских лиц, в том числе многих детей, в результате израильских авиаударов по Газе. Он также осуждает все действия, которые подрывают перемирие и ставят под угрозу жизни гражданских лиц".

Министерство иностранных дел Турции также выступило с категоричным заявлением: "Нападения Израиля на сектор Газа являются явным нарушением перемирия. Мы вновь подчеркиваем, что полное соблюдение перемирия имеет жизненно важное значение для сохранения надежды на прочный мир и установления региональной безопасности".

Неоднозначная позиция Катара

После кратковременного затишья один из основных посредников в конфликте Катар выразил уверенность в способности сторон и Дональда Трампа гарантировать выполнение сделки.

"То, что произошло вчера в Газе, разочаровывает, но мы работали над тем, чтобы сдержать ситуацию, и Вашингтон остается привержен соглашению", – отметил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, заявив, о приверженности ХАМАС и Израиля перемирию.

Однако на следующий день, 30 октября, Доха изменила риторику. Ведущий посредник, премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани, сообщил, что оба участника конфликта – Израиль и ХАМАС – подтвердили приверженность перемирию, несмотря на многочисленные инциденты. Однако впервые Доха возложила часть ответственности за его срыв на палестинскую сторону.

"То, что произошло – это нарушение. Нападение на израильских солдат — это, по сути, действие палестинской стороны", – заявил аль-Тани на публичной встрече в Нью-Йорке, подчеркнув при этом важность дальнейших переговоров и давление Катара на ХАМАС по вопросу разоружения.

Ужесточение курса Катара к ХАМАС может быть связано не только с попыткой ускорить установление мира, но и с политическими мотивами, связанными с давлением Трампа и воспоминаниями о недавней атаке Израиля по Дохе.

Реакция Трампа

Американский президент Дональд Трамп продолжил поддерживать жесткую позицию Израиля. Его точка зрения звучит однозначно: "Ничто не будет угрожать прекращению огня в Газе; израильские авиаудары по Газе не подорвут режим прекращения огня". Об этом Трамп заявил на борту Air Force One, добавив: "Эти атаки не нарушили режим прекращения огня, и Израиль имеет право защищаться от действий ХАМАС!".

Несмотря на обещания Вашингтона оказать помощь в стабилизации ситуации, никаких реальных действий со стороны США не последовало. Американский посол в Израиле Майк Хаккаби признал, что "удержание средств вызывает экстраординарные экономические страдания в Палестине", но часть ответственности он возлагает и на Рамаллу, упрекая палестинские власти в отказе от реформ.

Поддержка политики Израиле является одним из триггеров эскалации. Чувствуя за спиной безоговорочную поддержку Трампа, Нетаньяху всегда может сорвать перемирие, ссылаясь на недоговороспособность ХАМАС.

Израильские действия

Министерство обороны Израиля свои атаки обосновывает угрозами для военных. "Ни для кого из руководства этой террористической организации нет и не будет иммунитета – ни для тех, кто надевает костюмы, ни для тех, кто укрывается в тоннелях, – заметил шеф военного ведомства Исраэль Кац, имея в виду повторение точечных ударов по военному и политическому звену радикалов. – Любому, кто поднимет руку на бойцов ЦАХАЛ, отрубят руку".

"ЦАХАЛ получил распоряжение действовать решительно против любой хамасовской цели и продолжит это делать в перспективе. Любой, кто нападет на солдат ЦАХАЛ и нарушит соглашения, заплатит за это сполна", - заявил Кац 29 октября.

Израильские власти настаивают, что их удары – ответ на обстрелы и гибель израильских военных, однако международные организации фиксируют бомбардировки и блокировку гуманитарных маршрутов в районах, где отсутствовала непосредственная военная угроза.

Экономическое давление и гуманитарный кризис

Продолжая наносить удары по Газе, правительство Нетаньяху не забывает и про Западный берег реки Иордан. По словам премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы, Израиль заморозил более $3 млрд поступлений и полностью заблокировал экономику Западного берега, парализовав выплаты зарплат и работу госучреждений. "Из-за удержания этих средств мы не можем платить сотрудникам, обслуживать частный сектор и проводить банковские операции", – заявил Мустафа.

Блокировка финансирования рассматривается палестинской стороной как способ давления и попытка подорвать экономику оккупированных территорий.

Реальность на местах и последствия

В то время как между международными посредниками продолжаются дипломатические маневры, ситуация в секторе Газа остается критической. Единственный путь к долгосрочному миру – это реальное выполнение обязательств по прекращению огня, уважение прав палестинского народа и пресечение односторонних действий. Недоверие и уклонение Израиля от выполнения договоренностей, фактическая поддержка США политики силы и экономического давления не только срывают мирную инициативу Трампа, но и угрожают новой эскалацией, которая может перерасти в масштабную гуманитарную катастрофу в регионе.

В то же время корень проблемы лежит в нечеткости предложенного Трампом мирного плана, игнорирующего глубинную причину конфликта - отсутствие на карте мира Палестинского государства.