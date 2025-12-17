В Грузии пообещали наказать всех причастных к попытке госпереворота 4 октября

Генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил, что все причастные к попытке госпереворота 4 октября будут привлечены к ответственности. Ранее силовики задержали главного подозреваемого – экс-главу Минобороны Грузии Ахалаи.
Градоначальник Тбилиси и генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе пообещал наказать всех причастных к попытке госпереворота 4 октября, когда часть протестующих пыталась взять штурмом президентский дворец.
"Ждем результатов расследования… Все те, кто совершил преступления в связи с попыткой государственного переворота, будут привлечены к ответственности"
– Каха Каладзе
По словам Каладзе, о намерениях агрессивной настроенной части грузинской оппозиции стало известно за несколько месяцев до событий 4 октября.
Ранее стало известно, что грузинские силовики задержали экс-главы оборонного ведомства страны Бачаны Ахалаи. Его подозревают в организации попытки штурма президентского дворца в Тбилиси.