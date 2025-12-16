Мэр Тбилиси Каха Каладзе раскритиковал доклад совета ЕС и заявил о том, что грузинские власти не заинтересованы вводить санкции против России.

Введение санкций против России навредит Грузии, такое заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя доклад о расширении, который был опубликован Советом ЕС.

Согласно этому докладу, Грузии необходимо ввести ряд санкций против России и Беларуси.

По словам мэра грузинской столицы, ЕС сами не соблюдают те требования, которые выдвинули Грузии.

Каладзе раскритиковал своих западных коллег, так как по его словам, Брюссель продолжает торговать с Россией и наращивает торговый оборот, при этом от Грузии требуя введения санкций.

"Мы бы разрушили свою экономику. Почему мы должны делать то, что вредно для нашей страны"

— Каха Каладзе