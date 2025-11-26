Россия готова восстановить отношения с Грузией, если она откажется от участия в антироссийских выпадах Запада: в последнее время Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах.

Россия всерьез намерена нормализовать отношения с Грузией, если она откажется от попыток Запада склонить страну к конфронтации с Россией, поведал директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

"Россия всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией. Главное, чтобы Грузия не становилась "разменной монетой" в антироссийских играх. Сейчас Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм, тенденцию к многовекторности во внешних делах"

- Михаил Калугин

Грузия отказалась от введения антироссийских санкций, отвергнув навязываемый ей западный безрассудный сценарий стать участником "второго фронта" против России, отметил дипломат, передает РИА Новости.

Именно благодаря сбалансированной и прагматичной политике нынешнего руководства Тбилиси и Москва за последнее время достигли значительных успехов в экономике, и хотя между странами нет дипотношений, есть активные связи, которые приносят ощутимую выгоду, - заключил Михаил Калугин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия закрепилась в тройке главных торговых партнеров Грузии с долей в 10,3% по итогам десяти месяцев 2025 года. Статистика "Сакстата" подтвердила тенденцию наращивания российско-грузинского сотрудничества в экономике: товарооборот между странами вырос на 4,2% и составил $2,1 млрд.